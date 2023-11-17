Россия отправила два первых судна с бесплатным зерном в Африку

Первые два судна с российской пшеницей в рамках гуманитарной помощи отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею российскую пшеницу отправят до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Прибытие двух кораблей с российской пшеницей по 25 тыс. тонн каждый в Сомали и Буркина-Фасо ожидается в конце ноября — начале декабря текущего года. «Корабли в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца текущего года»,— сообщил министр на международной выставке-форуме «Россия» (цитата по «Прайму»).

Всего до конца года Россия бесплатно доставит в Африку до 200 тыс. тонн российской пшеницы. Бесплатно поставлять сельскохозяйственную продукцию африканским странам решил президент Владимир Путин. Он объявил об этом на саммите «Россия—Африка» в июле нынешнего года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».