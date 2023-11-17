Maan: в Газе от полученных ран умер вице-спикер палестинского парламента

Член руководства палестинского движения «Хамас» и вице-спикер Палестинского законодательного совета (парламента) Ахмед Бахар умер в секторе Газа от полученных ран, сообщило палестинское агентство Maan.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Бахар

Фото: Kamran Jebreili / AP Ахмед Бахар

Фото: Kamran Jebreili / AP

Как утверждает агентство, господин Бахар умер в результате рейда израильских военных. Другие подробности Maan не приводит. Израильский журналист Эди Коэн в соцсети X написал, что политика убили израильские спецназовцы, передает The Times of Israel.

76-летний Ахмед Бахар родился в 1949 году в Газе. Он был избран вице-спикером Палестинского законодательного совета в январе 2006 года. Помимо политической деятельности он также преподавал в Исламском университете в Газе.

Подробнее о ходе конфликта — в тексте «Ъ» «Танки скорой помощи».

Эрдни Кагалтынов