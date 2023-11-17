В России стало меньше казаков

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Игорь Баринов заявил, что в последние несколько лет в России фиксируется снижение численности казачьего общества. По его словам, сейчас число казаков снизилось на 9 тыс. по сравнению с 2022 годом. Среди причин снижения численности он назвал потери в военных действиях на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Баринов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Баринов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Последние несколько лет мы, к сожалению, фиксируем снижение численности казачьего общества. По сравнению с прошлым годом она снизилась почти на 9 тыс. человек, это комплексная проблема, которая включает в себя и потери казаков в СВО, и естественную смертность в силу возраста, и слабую заинтересованность со стороны молодежи вступать в казачьи общества»,— сказал глава ФАДН на пленарном заседании в рамках Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество» (цитата по ТАСС).

Господин Баринов заявил, что нужно проявлять повышенное внимание к казакам, которые возвращаются с военных действий на территории Украины. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что в боевых действиях сейчас участвуют около 25 тыс. казаков в составе 18 казачьих добровольческих отрядов. Из них 1260 награждены госнаградами, добавил он.

По словам господина Долуды, всего в казачьих обществах состоят около 149 тыс. человек, из них в военных действиях могут участвовать около 60 тыс. Он заявил, что в 2023 году все войсковые казачьи общества вернулись к боевой подготовке и вернулось понимание, что «казак прежде всего — воин».

В июне 2023 года сообщалось, что в военных действиях на территории Украины участвуют 20 тыс. казаков. Тогда их общую численность оценивали в 146 тыс. человек. В июле Всероссийское казачье общество сообщило, что ряды российской армии, Росгвардии и президентского полка по итогам весеннего призыва пополнил 1031 казак. Показатель превышен больше чем на 30%.

Эрдни Кагалтынов