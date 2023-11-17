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Коммерсантъ FM
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Власти Казахстана разрабатывают прогрессивную шкалу подоходного налога

Власти Казахстана планируют принять новый налоговый кодекс, который предусматривает систему двухступенчатых ставок для расчета подоходного налога. На встрече власти обсудили возможность повышения НДС и разработку налога на роскошь, передает пресс-служба министерства национальной экономики.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Для заработных плат до 40 млн тенге в год сохранится ставка подоходного налога 10%. Если доход больше, то разницу планируют облагать по ставке 15%»,— указано в сообщении.

Также участники встречи обсудили введение в Казахстане налога на роскошь. В частности, планируется повысить ставки налога на яхты и частные самолеты, за исключением сельскохозяйственных, а также ввести дополнительные акцизы на дорогие алкоголь и табак в размере 10% от их стоимости.

Власти обсудили возможное повышение НДС с 12% до 16% и дифференциацию ставок налога на прибыль организации. Отмечается, что повышение НДС напрямую затронет лишь 5,5% налогоплательщиков Казахстана.

Какие есть в мире прогрессивные шкалы налогообложения — в материале «Ъ».

Александра Горошилова

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