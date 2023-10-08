Прогрессивные шкалы налогообложения: какие есть в мире

В начале октября в Госдуму внесли законопроект о введении в России новой прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Его авторы предлагают отменить подоходный налог для граждан, которые зарабатывают в год 360 тыс. руб. или меньше (около 30 тыс. руб. в месяц) и поднять налоговые ставки для тех, кто зарабатывает свыше 10 млн руб. в год (примерно 833 тыс. руб. в месяц). Как платят налоги в разных странах — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Плоский и прогрессивный налог

Плоской шкалой налогообложения называется система, при которой все граждане платят подоходный налог по одной ставке (например, 13%). При прогрессивной шкале налоговые ставки отличаются в зависимости от заработков плательщика. Чем выше доходы, тем выше процент государства. По оценкам экспертов EY, развивающиеся страны в основном пользуются плоской шкалой и сравнительно невысокими ставками. Развитые экономики чаще всего вводят прогрессивный налог, верхний предел которого может достигать 50% и выше.

Например, в США федеральный налог за 2022/2023 и 2023/2024 годы платится по семи ставкам: 10%, 12%, 22%, 24%, 35% и 37%. Финальный налог зависит от семейного положения и размера доходов.

Как выглядит прогрессивная шкала в США ($) Ставка налога Одинокий налогоплательщик Семейная пара 10% 0–10 275 0–20 550 12% 10 276–41 775 20 551–83 550 22% 41 776–89 075 83 551–178 150 24% 89 076–170 050 178 151–340 100 32% 170 051–215 950 340 101–431 900 35% 215 951–539 900 431 901–647 850 37% От 539 901 От 647 851

Правило таково: каждый новый заработанный доллар стоит дороже предыдущего. Если одинокий американец заработал $50 тыс., он выплатит налоги по ставке 10% с первой части заработка в $10 275 (то есть $1027,5), по ставке 12% — со второй части от $10 276 до $41 755 ($3780) и по ставке 22% — с остатка от $41 755 до $50 тыс. ($1813,9). В общей сложности налог такого американца составит $6621,4 (примерно 13%).

В Китае налог с физлиц взимается по прогрессивной шкале со ставками 3%, 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 45%. Финальная сумма рассчитывается с помощью вычетов. Если вычеты равны или превышают заработки, налог фактически не платится.

Как выглядит прогрессивная шкала в Китае Годовой доход (юани) Ставка (%) Вычет (юани) 0–36 000 3 0 36 001–144 000 10 2520 144 001–300 000 20 16 920 300 001–420 000 25 31 920 420 001–660 000 30 52 920 660 001–960 000 35 85 920 От 960 001 45 181 920

Если китаец заработал 50 тыс. юаней в месяц, сначала он применит всеобщий вычет в 5 тыс. юаней, затем высчитает процент по сумме остатка и сделает вычет по выбранной ставке. Формула выглядит так: ((50 000 − 5000) * 10%) − 2520 = 1980 юаней. В итоге налог жителя Китая составит примерно 4%.

Методы расчета и количество налоговых ставок отличаются от страны к стране. В России предлагают ввести шесть ступеней: от 0 до 360 тыс. руб. (0%), от 360 тыс. до 5 млн руб. (13%), от 5 млн до 10 млн руб. (15%), от 10 млн до 50 млн руб. (25%), от 50 млн до 100 млн руб. (30%), от 100 млн руб. (35%). Для сравнения: в Люксембурге применяется примерно 20 ступеней, а налоговая ставка варьируется от 0% до 42%.

Некоторые страны вводят необлагаемый налогами минимум. Если налогоплательщик зарабатывает меньше принятой суммы, фактически он освобождается от налога. В Великобритании такой минимум составляет около £12,5 тыс. (€14,4 тыс.), в Австрии — €11 тыс., во Франции — примерно €10,8 тыс.

Как выглядит прогрессивная шкала в некоторых странах Минимальные и максимальные налоговые ставки (%) Австралия 0–45 Австрия 0–55 Азербайджан 14–25 Бельгия 25–50 Великобритания 0–45 Германия 0–45 Греция 9–44 Дания 12,09–52,07 Израиль 10–50 Индонезия 5–35 Исландия 31,45–46,25 Испания 19–47 Италия 23–43 Канада 15–33 Кипр 0–35 Китай 3–45 Куба 15–50 Латвия 20–31 Литва 20–32 Люксембург 0–42 Нигерия 7–24 Нидерланды 19,03–49,5 Новая Зеландия 10,5–39 Норвегия 22–39,5 Палестина 5–15 Польша 12–32 Россия 13–15 Словакия 19–25 США 10–37 Таиланд 5–35 Танзания 8–30 Турция 15–40 Финляндия 0–31,25 Франция 0–45 Хорватия 20–30 Чехия 15–23 Чили 0–45 Швейцария 0–11,5 Швеция 0–20 ЮАР 18–45 Южная Корея 6–45 Источники: сайты налоговых ведомств и налоговых консультантов.

Как платят в России

В Российской империи подоходный налог появился 11 февраля 1812 года. Его платили помещики с доходов от недвижимого имущества. Необлагаемый налогом минимум составлял 500 руб. в год, в остальном ставка составляла от 1% до 10%. В СССР подоходный налог ввели декретом от 16 ноября 1922 года. Власти неоднократно пересматривали ставки, но сам налог чаще всего оставался прогрессивным (например, от 0% до 11%).

В 1990-е годы в России подоходный налог варьировался от 12% до 30% (изначально от 12% до 40%). Минимальная ставка распространялась на граждан, чьи доходы составляли 50 тыс. руб. или меньше, средняя в 20% — на суммы от 50 тыс. до 150 тыс. руб., наивысшая в 30% — на доходы выше 150 тыс. руб. В январе 2001 года власти отказались от прогрессивной шкалы и ввели единый налог в 13%. После изменений поступления от подоходного налога за первый квартал 2001 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в реальном исчислении — на 30–40%.

В июне 2020 года президент Владимир Путин предложил отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. Прогрессивная шкала вновь начала применяться с января 2021 года.

Борьба с неравенством

По словам одного из авторов законопроекта, депутата от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, изменения шкалы налогообложения необходимы «на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направлены на укрепление мер социальной поддержки граждан».

Вместе с тем эксперты EY полагают, что прогрессивная шкала налогообложения сама по себе не является методом борьбы с неравенством среди населения. В ЮАР используют прогрессивный налог от 18% до 45%. При этом страна зачастую возглавляет рейтинги по показателю расслоения общества (GINI).

Игнат Воронцов