Прогрессивные шкалы налогообложения: какие есть в мире
В начале октября в Госдуму внесли законопроект о введении в России новой прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Его авторы предлагают отменить подоходный налог для граждан, которые зарабатывают в год 360 тыс. руб. или меньше (около 30 тыс. руб. в месяц) и поднять налоговые ставки для тех, кто зарабатывает свыше 10 млн руб. в год (примерно 833 тыс. руб. в месяц). Как платят налоги в разных странах — в материале «Ъ».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Плоский и прогрессивный налог
Плоской шкалой налогообложения называется система, при которой все граждане платят подоходный налог по одной ставке (например, 13%). При прогрессивной шкале налоговые ставки отличаются в зависимости от заработков плательщика. Чем выше доходы, тем выше процент государства. По оценкам экспертов EY, развивающиеся страны в основном пользуются плоской шкалой и сравнительно невысокими ставками. Развитые экономики чаще всего вводят прогрессивный налог, верхний предел которого может достигать 50% и выше.
Например, в США федеральный налог за 2022/2023 и 2023/2024 годы платится по семи ставкам: 10%, 12%, 22%, 24%, 35% и 37%. Финальный налог зависит от семейного положения и размера доходов.
Как выглядит прогрессивная шкала в США ($)
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Правило таково: каждый новый заработанный доллар стоит дороже предыдущего. Если одинокий американец заработал $50 тыс., он выплатит налоги по ставке 10% с первой части заработка в $10 275 (то есть $1027,5), по ставке 12% — со второй части от $10 276 до $41 755 ($3780) и по ставке 22% — с остатка от $41 755 до $50 тыс. ($1813,9). В общей сложности налог такого американца составит $6621,4 (примерно 13%).
В Китае налог с физлиц взимается по прогрессивной шкале со ставками 3%, 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 45%. Финальная сумма рассчитывается с помощью вычетов. Если вычеты равны или превышают заработки, налог фактически не платится.
Как выглядит прогрессивная шкала в Китае
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Если китаец заработал 50 тыс. юаней в месяц, сначала он применит всеобщий вычет в 5 тыс. юаней, затем высчитает процент по сумме остатка и сделает вычет по выбранной ставке. Формула выглядит так: ((50 000 − 5000) * 10%) − 2520 = 1980 юаней. В итоге налог жителя Китая составит примерно 4%.
Методы расчета и количество налоговых ставок отличаются от страны к стране. В России предлагают ввести шесть ступеней: от 0 до 360 тыс. руб. (0%), от 360 тыс. до 5 млн руб. (13%), от 5 млн до 10 млн руб. (15%), от 10 млн до 50 млн руб. (25%), от 50 млн до 100 млн руб. (30%), от 100 млн руб. (35%). Для сравнения: в Люксембурге применяется примерно 20 ступеней, а налоговая ставка варьируется от 0% до 42%.
Некоторые страны вводят необлагаемый налогами минимум. Если налогоплательщик зарабатывает меньше принятой суммы, фактически он освобождается от налога. В Великобритании такой минимум составляет около £12,5 тыс. (€14,4 тыс.), в Австрии — €11 тыс., во Франции — примерно €10,8 тыс.
Как выглядит прогрессивная шкала в некоторых странах
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Источники: сайты налоговых ведомств и налоговых консультантов.
Как платят в России
В Российской империи подоходный налог появился 11 февраля 1812 года. Его платили помещики с доходов от недвижимого имущества. Необлагаемый налогом минимум составлял 500 руб. в год, в остальном ставка составляла от 1% до 10%. В СССР подоходный налог ввели декретом от 16 ноября 1922 года. Власти неоднократно пересматривали ставки, но сам налог чаще всего оставался прогрессивным (например, от 0% до 11%).
В 1990-е годы в России подоходный налог варьировался от 12% до 30% (изначально от 12% до 40%). Минимальная ставка распространялась на граждан, чьи доходы составляли 50 тыс. руб. или меньше, средняя в 20% — на суммы от 50 тыс. до 150 тыс. руб., наивысшая в 30% — на доходы выше 150 тыс. руб. В январе 2001 года власти отказались от прогрессивной шкалы и ввели единый налог в 13%. После изменений поступления от подоходного налога за первый квартал 2001 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в реальном исчислении — на 30–40%.
В июне 2020 года президент Владимир Путин предложил отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. Прогрессивная шкала вновь начала применяться с января 2021 года.
Борьба с неравенством
По словам одного из авторов законопроекта, депутата от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, изменения шкалы налогообложения необходимы «на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направлены на укрепление мер социальной поддержки граждан».
Вместе с тем эксперты EY полагают, что прогрессивная шкала налогообложения сама по себе не является методом борьбы с неравенством среди населения. В ЮАР используют прогрессивный налог от 18% до 45%. При этом страна зачастую возглавляет рейтинги по показателю расслоения общества (GINI).