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Транспортная прокуратура изучает опрокидывание баржи в Ладожском озере

В Ладожском озере опрокинулась несамоходная баржа. В связи с этим Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном органе по транспорту Северо-Западного округа.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Специалисты изучают детали инцидента, которое произошло 17 ноября. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. О наличии пострадавших пока не сообщают.

«По предварительным данным, опрокидывание произошло в результате неконтролируемого смещения груза и обрыва буксировочного троса. Разлива нефтепродуктов не имеется»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения пассажирского теплохода «Княжна Анастасия» и баржи в Шекснинском районе Вологодской области.

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