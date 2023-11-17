Транспортная прокуратура изучает опрокидывание баржи в Ладожском озере

В Ладожском озере опрокинулась несамоходная баржа. В связи с этим Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном органе по транспорту Северо-Западного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Специалисты изучают детали инцидента, которое произошло 17 ноября. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. О наличии пострадавших пока не сообщают.

«По предварительным данным, опрокидывание произошло в результате неконтролируемого смещения груза и обрыва буксировочного троса. Разлива нефтепродуктов не имеется»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения пассажирского теплохода «Княжна Анастасия» и баржи в Шекснинском районе Вологодской области.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте