Плывший из Москвы в Петербург теплоход столкнулся с баржей в Вологодской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения пассажирского теплохода «Княжна Анастасия» и баржи в Шекснинском районе Вологодской области. Речь идет о проверке исполнения законодательства о безопасности плавания, сообщили «Ъ-СПб» в ведомстве.

По предварительным данным, рано утром в понедельник, 21 августа, в 04:45 пассажирский теплоход «Княжна Анастасия», следовавший из Москвы в Петербург, столкнулся с баржей на реке Шексне (624 км Волго-Балтийского водного пути) у деревни Аристово. Пострадавших в результате инцидента нет. Разлива нефтепродуктов также не зафиксировано. В настоящее время суда следуют по прежним маршрутам.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, пояснили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура также проводит проверку после столкновения двух прогулочных теплоходов у Стрелки Васильевского острова в центре Петербурга.

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