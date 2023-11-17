Молдавия выйдет из Межпарламентской ассамблеи СНГ 8 февраля

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Молдавия окончательно выйдет из Межпарламентской ассамблеи стран СНГ 8 февраля 2024 года. Госпожа Матвиенко назвала это «огромной потерей» для самой Молдавии.

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«Что касается сроков, когда завершится процедура,— это все прописано в наших правилах. После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и 8 февраля уже официально Молдова не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ»,— заявила Валентина Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, Межпарламентской ассамблее это никакого урона не нанесет. «Это, конечно, огромная потеря для самой Молдовы»,— полагает Валентина Матвиенко. Она считает, что Молдавия с приходом президента Майи Санду «не является независимым государством».

Правительство Молдавии объявило о намерении выйти из СНГ в 2022 году, вскоре после начала боевых действий на Украине. В том же году Кишинев приостановил свою работу в ключевых органах содружества. В августе Молдавия вышла из соглашения о комиссии по вопросам разоружения в СНГ, в ноябре объявила о планах отказаться от уплаты членских взносов. Власти Молдавии говорили о намерениях выйти из еще нескольких десятков соглашений в рамках СНГ.

О ситуации в Молдавии читайте в материале «Кишинев сдали Москве».

Анастасия Ларина