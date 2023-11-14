Мэр Краснодара заявил о готовности города к осенне-зимнему сезону

Глава Краснодара Евгений Наумов заявил, что город готов к осенне-зимнему сезону. Днем во вторник, 14 ноября, мэр провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, где обсудили работу служб краевой столицы в период непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В своем Telegram-канале Евгений Наумов заявил, что службы еще раз отработают все механизмы оперативного взаимодействия и пересмотрят свои планы. Особое внимание при этом уделят дорогам.

«Время не стоит на месте, делать так, как было раньше, не получится. За каждым нашим действием — люди, их комфорт и жизнь. И мы должны прогнозировать все сценарии»,— написал мэр.

Службы города, по словам господина Наумова, продолжают прочистку и модернизацию ливневых канализаций. Также уделяется внимание пожарной безопасности, недопущению выхода на водоемы, в том числе на тонкий лед зимой. Мобилизуют также силы по обеспечению работы коммунальных систем.

Зимой чистить улицы Краснодара готовы больше 270 единиц техники. Уже заготовлено больше 10 тыс. тонн противогололедных материалов.

Вячеслав Рыжков

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