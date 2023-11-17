В Тольятти проверяют информацию о драке подростков в лицее

Сотрудники полиции выехали в Тольятти в лицей №57 после сообщений о драке между учащимися заведения. На месте работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Выясняются все детали случившегося. По факту информации, размещенной в соцсетях учениками лицея №57, проводится проверка»,— говорится в сообщении.

Информация об инциденте появилась в соцсетях и Telegram-каналах в пятницу, 17 ноября. По словам авторов сообщений, двое учащихся подрались в туалете учреждения, при этом один из них душил оппонента, которого в итоге госпитализировали. Также проверку по факту размещенной информации начало СУ СК РФ по Самарской области.

Это не первый подобный инцидент в учебных заведениях Тольятти. 19 октября текущего года на территории школы №18 подрались ученицы. Сотрудники учреждения узнали об инциденте в день происшествия, но на тот момент медсестры на месте не было, и участницы конфликта остались без медицинского осмотра. В связи с этим глава города Николай Ренц получил представление прокуроров.

Георгий Портнов