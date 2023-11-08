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Глава Тольятти получил представление прокуроров после драки в местной школе

Прокуратура Комсомольского района Тольятти внесла представление главе городской администрации Николаю Ренцу. Оно касается устранения нарушений в сфере профилактической работы среди несовершеннолетних. Основанием для этого стала ситуация с дракой в местной школе №18. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Глава администрации Тольятти Николай Ренц

Глава администрации Тольятти Николай Ренц

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Глава администрации Тольятти Николай Ренц

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ и ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, в отношении МБУ "Школа №18" и исполняющего обязанности директора образовательной организации»,— говорится в сообщении.

Контрольный орган выяснил, что 19 октября текущего года на территории школы подрались ученицы. Сотрудники учреждения узнали об инциденте в день происшествия, но на тот момент медсестры на месте не было, и участницы конфликта остались без медицинского осмотра.

Скорую помощь им также не вызывали. Кроме того, представители школы не передавали соответствующую информацию в органы системы профилактики.

Ранее драка произошла в самарском ресторане. Установлено, что в ней участвовал полицейский. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью местному жителю 1996 года рождения (ч.1 ст. 111 УК РФ). Подозреваемый задержан.

Георгий Портнов

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