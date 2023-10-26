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Отменены торги по продаже курских теплиц «Агропарк» за 1,8 млрд рублей

Конкурсный управляющий курского ООО «Тепличный комплекс "Агропарк"» Кристина Пономаренко отменила объявленные ранее повторные торги по продаже актива, оценивающегося в 1,78 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном ей официальном сообщении на «Федресурсе».

На принятии решения об отмене торгов до этого дважды настояла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заявившая о «нарушениях» в работе конкурсного управляющего. Ведомство так отреагировало на жалобу потенциального участника повторных торгов по продаже имущества «Агропарка» индивидуального предпринимателя Андрея Костикова (одновременно является инвестором, ранее вложившим в строительство этих теплиц 450 млн руб.).

Претензии стали следствием конфликта вокруг актива: его собственники, продолжающие бороться за теплицы, считают, что управляющий при поддержке Россельхозбанка (у него комплекс в залоге) создает условия для покупки объекта арендатором — агрохолдингом «Эко-культура». В банке это отрицают.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ-Черноземье» «ФАС не торгуется».

Сергей Калашников

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