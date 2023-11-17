В Адыгее четвертые сутки ищут ребенка, пропавшего при падении машины в реку

Спасатели Адыгеи возобновили поиски 10-летнего мальчика, который находился в упавшем с обрыва в реку автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поиски проводятся вдоль прибрежной линии и по акватории реки Белой по течению. Зона поиска разбита на участки, уточнили в ведомстве.

Машина с людьми сорвалась в реку в станице Ханской в районе Майкопа в ночь с 13 на 14 ноября. Водитель и двое детей смогли спастись, а женщина и ее 10-летний сын остались в машине. На следующий день в реке нашли транспорт и тело женщины. Ребенка унесло течением.

На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он признал вину. 16 ноября мужчину арестовали.

Татьяна Ручкина

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