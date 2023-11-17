«Орел-Отель» подал в суд на КСП Орла

Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск АО «Гостиничный комплекс “Орел-Отель”» к Контрольно-счетной палате Орла (КСП). Информация об этом появилась в картотеке суда. Суть требований не раскрывается.

Первое заседание назначено на 20 декабря. В качестве третьего лица привлечено управление муниципального имущества и землепользования Орла.

В конце октября КСП сообщила, что при проверке эффективности управления акциями АО «Гостиничный комплекс “Орел-Отель”» выявила нарушения на 25,6 млн руб. В связи с этим она направила руководителю АО «Гостиничный комплекс “Орел-Отель”» Ирине Сафоновой и начальнику управления муниципального имущества и землепользования Сергею Полякову представления об устранении недочетов и привлечении должностных лиц к ответственности.

АО принадлежат две гостиницы в облцентре — «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также ряд нежилых помещений и земельных участков. Мэрия пытается продать «Орел-отель» с 2009 года — тогда вместо АО действовал МУП. В 2023 году 100% акций компании дважды пытались реализовать за 1 млрд, но все торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Алина Морозова

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