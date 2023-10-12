Аукцион по продаже «Орел-Отеля» за 1,02 млрд рублей не состоялся

Мэрии Орла снова не удалось реализовать 100% (10 823 шт.) акций АО «Гостиничный комплекс “Орел-Отель”». Начальная цена на аукционе составляла 1,02 млрд руб. Торги были намечены на 13 октября, но, согласно документам, на них не было подано ни одной заявки — их принимали до вечера 11 октября.

АО принадлежат две гостиницы в облцентре — «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также ряд нежилых помещений и земельных участков. Мэрия пытается продать «Орел-отель» с 2009 года — тогда вместо АО еще действовал МУП. В 2022 году акции пытались продать трижды за суммы от за 989,3 млн руб. до 1,1 млрд руб. Все торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Мария Старикова