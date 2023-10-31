КСП выявила нарушения в управлении акциями «Орел-Отеля» на 25 млн рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Орла сообщила о результатах проверки эффективности управления акциями АО «Гостиничный комплекс “Орел-Отель”», находящимися в муниципальной собственности, в 2022 году и с 1 января по 1 сентября 2023 года. В ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения на 25,6 млн руб.

КСП установила, что в связи с нарушением АО порядка расчета дивидендов и нарушениями в бухучете потери бюджета Орла составили 12,6 млн руб. (7,5 млн руб. за 2021 год и 5 млн руб. за 2022-й).

«Неправомерные» расходы «Орел-Отеля» составляют 1,4 млн руб. К ним относятся траты на содержание арендованного автомобиля и завышение стоимости ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе гостиницы на 885,7 тыс. руб. и 449,7 тыс. руб. соответственно. Неэффективные расходы общества составили 159,8 тыс. руб.

Также КСП зафиксировала потери «Орел-Отеля» в размере 11,5 млн руб., к которым относятся отсутствие помещений для аренды в двух объектах недвижимости (10,4 млн руб.) и оплата услуг по стирке текстиля по завышенным ценам (831,7 тыс. руб.).

Для устранения выявленных нарушений и привлечения должностных лиц к ответственности, руководителю АО «Гостиничный комплекс “Орел-Отель”» Ирине Сафоновой и начальнику управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла Сергею Полякову.

АО принадлежат две гостиницы в облцентре — «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также ряд нежилых помещений и земельных участков. Мэрия пытается продать «Орел-отель» с 2009 года — тогда вместо АО еще действовал МУП. В 2023 году 100% акций компании дважды пытались продать за 1 млрд, но все торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Алина Морозова

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