В бывшей гостинице «Виктория» начали продавать апартаменты

Бывшая челябинская гостиница «Виктория» стала комплексом апартаментов. Помещения уже выставили на продажу. Соответствующие объявления появились на Avito.

Согласно информации на сайте апарт-комплекса «Виктория», в комплексе продаются помещения площадью от 18 до 95,5 кв. м. Купить апартаменты можно тремя способами: в ипотеку, за наличные или в лизинг – это долгосрочная аренда недвижимости с возможностью поэтапного приобретения в собственность.

На сайте объявлений сейчас на продажу выставлены помещения площадью от 17,7 до 50 кв. м. Их цена варьируется от 2,92 млн до 6 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе этого года стало известно о закрытии гостиницы «Виктория», которая работала в Челябинске 27 лет. В компании-собственника отеля — ООО «СП “Отель”» объяснили это решением переформатировать объект в комплекс апартаментов, который в том числе будет работать как доходны дом.

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