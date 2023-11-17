Для спасения Миши Виноградова не хватает 756 574 руб.

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Мише по жизненным показаниям требуется трансплантация костного мозга. Подбор и активацию неродственного донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также ребенку требуется набор реактивов, необходимых для диагностики и контроля течения заболевания во время лечения. Данного набора реактивов в отделении нет».

Стоимость подбора, активации донора, доставки трансплантата и набора реактивов 983 574 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 27 тыс. руб. Не хватает 756 574 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Виноградова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Миши — Натальи Андреевны Виноградовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).