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Коммерсантъ FM
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Минобороны отчиталось о полетах стратегических Ту-160 над водами трех морей

Минобороны России сообщило о полетах ракетоносцев Ту-160 и бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей. В министерстве уточнили, что они были плановыми.

В Telegram-канале Минобороны сказано, что самый долгий полет составил 13 часов. Самолеты в небе сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 Северного флота и Воздушно-космических сил.

«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»,— заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Летчики дальней авиации, по его словам, регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В прошлый раз подобные Минобороны сообщало о подобных плановых полетах 14 августа.

В сентябре во время визита руководителя КНДР Ким Чен Ына министр обороны России Сергей Шойгу показывал ему бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, а также Ту-95МС. Все они способны нести ядерное оружие.

Петр Бузлаев

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