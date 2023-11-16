В комиссии ДВЗЯИ надеются на одновременную ратификацию договора РФ, КНР и США

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил надежду, что ведущие ядерные державы — Россия, США и Китай — одновременно ратифицируют это соглашение, что позволит ему, наконец, вступить в силу. «Я думаю, что некоторым (странам.— "Ъ") надо будет сделать первый шаг, прежде чем другие последуют. Я не верю в "теорию домино", согласно которой если одно государство ратифицирует (договор.— "Ъ"), то все остальные поступят так же. Я совершенно не верю в это. Но есть взаимосвязанные элементы в этой девятке стран, чья ратификация необходима для вступления договора в силу»,— сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной Ассоциацией по контролю над вооружениями (Вашингтон).

Напомним, договор был открыт к подписанию 24 сентября 1996 года. С тех пор его подписали 187 государств и ратифицировали 177 (Россия недавно отозвала свою ратификацию). 187-й страной 8 сентября 2023 года стало Сомали. Но договор до сих пор не действует. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран из «Приложения 2», имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая РФ (которая впоследствии отозвала свою ратификационную грамоту). Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

«Сейчас требуется проявление лидерства со стороны Российской Федерации, Китая и Соединенных Штатов. Если бы они проявили лидерство и одновременно предприняли шаги (по ратификации договора.— "Ъ"), то я думаю, что мы бы вскоре увидели его вступление в силу»,— сказал Роберт Флойд.

Решение России дератифицировать договор он назвал разочаровывающим. В то же время Роберт Флойд отметил, что российские официальные лица в беседах с ним подчеркивают, что Россия не отзывает свою подпись под договором и не намерена возобновлять полноценные ядерные испытания, если только это первыми не сделают США.

О том, что Россия могла бы дератифицировать ДВЗЯИ, чтобы уравнять ситуацию с США, президент РФ Владимир Путин впервые сказал 5 октября в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». 2 ноября вступил в силу соответствующий федеральный закон, а в МИД РФ сообщили, что в адрес депозитария договора — генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша — направлено послание министра иностранных дел Сергея Лаврова об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ.

Елена Черненко