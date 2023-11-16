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Коммерсантъ FM
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Росстат: число работающих пенсионеров с 2015 года снизилось почти в два раза

Численность работающих пенсионеров на учете в системе Социального фонда России с 2015 года сократилась почти в два раза, следует из данных Росстата. По состоянию на 1 января 2023 года в стране 7,9 млн работающих пенсионеров. В 2015-м их было 14,9 млн.

По данным на начало текущего года, работают 18,9% от общего числа пенсионеров. Из работающих пенсию по старости получают 6,743 млн человек, по инвалидности — 686 тыс., по потере кормильца — 37 тыс.

Социальную пенсию получают 250 тыс. человек, выплаты пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф — 188 тыс., федеральные государственные гражданские служащие — 8 тыс. Данные не учитывают информацию из новых регионов.

В первом полугодии 2023-го число пенсионеров в России снизилось на 404 200 человек. По данным на июль, их было 41,38 млн. Это минимум с 2019 года — за время действия пенсионной реформы.

Лусине Баласян

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