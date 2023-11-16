The Guardian: под новые санкции ЕС попадут сын Медведева и «АльфаСтрахование»

В рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС намерен наложить персональные ограничения на 47 граждан России. В их числе окажется сын Дмитрия Медведева, утверждает британская газета The Guardian. Также рестрикции могут быть введены против компании «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Страховой компании в вину ставят оказание услуг Министерству обороны России и предприятиям военной промышленности. По данным ЕС, она также занимается страхованием военной техники, используемой в рамках спецоперации на Украине. В новом пакете санкций будут упомянуты «разработчик и оператор системы ГЛОНАСС» и ПАО «Ил», пишет The Guardian.

Как сообщает газета, персональные санкции будут введены против сына Дмитрия Медведева Ильи. В список также внесена руководитель Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ранее также сообщалось, что в проекте документа о новых ограничительных мерах упомянуты запрет на импорт российских алмазов, экспорт станков и другого оборудования двойного назначения и санкции в отношении подержанных танкеров. Последние, отмечается в проекте документа, используются для транспортировки российской нефти в обход существующих торговых санкций в отношении РФ, скрывая происхождение или пункт назначения груза.

Предложенный 12-й пакет санкций должен быть одобрен лидерами ЕС на саммите, который пройдет 14–15 декабря.

Кирилл Сарханянц