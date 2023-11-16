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Коммерсантъ FM
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На юниорском Гран-при после падения госпитализирована фигуристка Варвара Медведева

На юниорском Гран-при в Самаре 16-летняя фигуристка Варвара Медведева во время поддержки партнера упала на лед. Ее доставили в больницу для обследования, сообщает ТАСС.

На опубликованной в Telegram записи видно, как партнер Павел Астахов держит Медведеву в поддержке на вытянутых руках, во время второго вращения она слишком далеко уходит за спину юноши, его рука подгибается, и фигуристка, выходя из поддержки, не попадает на плечо партнера. Она падает спиной на лед и ударяется головой. После падения Медведева поднимается самостоятельно.

Как рассказал «РИА Новости» тренер фигуристки Филипп Тарасов, в больнице Медведевой сделали компьютерную томографию, серьезных травм обнаружено не было. У фигуристки зафиксировали незначительное рассечение на голове, но швов решили не накладывать.

Пятый этап Гран-при проходит с 15 по 19 ноября в Самаре. Медведева и Астахов шли третьими после короткой программы. Пара смогла завершить программу и заняла пятое место с результатом 158,37 балла.

Петр Бузлаев

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