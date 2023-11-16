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Коммерсантъ FM
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Верховный суд постановил пересмотреть дело об ошибке денежного перевода на 1 млн

Верховный суд (ВС) России постановил пересмотреть дело клиентки банка «Тинькофф», которая по ошибке перевела 1 млн руб. незнакомому человеку. Об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам (.pdf).

В материалах дела сказано, что жительница Казани Анна Иванова взяла кредит на ремонт в квартире и во время перевода денег рабочему через банкомат ошиблась цифрой в номере телефона получателя. 1 млн руб. был перечислен на счет незнакомого ей мужчине в Сбербанке.

В Сбербанке сообщили, что вернуть деньги невозможно, а получивший по ошибке миллион Роман Зайцев снял с карты все средства. В ответ на иск господин Зайцев говорил, что картой Сбербанка он не пользовался. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении иска Анне Ивановой, так как она не смогла предоставить доказательств перевода денег.

Верховный суд не согласился с предыдущими решениями, сославшись на статью 1102 ГК РФ — она обязывает человека, который получил деньги без законных оснований, вернуть все средства. Дело направили на пересмотр в суд первой инстанции.

Петр Бузлаев

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