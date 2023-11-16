Тюремный бизнес стал криминальным

Бывшего заместителя начальника новочеркасской исправительной колонии №14 Александра Бурлачко будут судить за растрату. По версии следствия, подполковник ФСИН занижал в отчетных документах выпуск муки на производстве при колонии, а выход отрубей завышал. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби он продавал за пределы учреждения. Причиненный колонии ущерб следствие оценило в 2,9 млн руб. Дело в отношении Александра Бурлачко – не первый случай уголовного преследования руководителей расположенных на территории Ростовской области учреждений ФСИН. За последние несколько лет были осуждены четверо начальников колоний.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В Новочеркасский городской суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника колонии – начальника центра ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Александра Бурлачко. Он обвиняется в совершении растраты (ч.4 ст.160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Александр Бурлачко организовал в колонии производство муки с нарушениями технологических и планово-экономических норм, занижая выход муки и завышая выход отрубей. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби он якобы сбывал путем продажи за пределы учреждения и таким образом совершил растрату озимой пшеницы на сумму более 2,9 млн руб., что является ущербом в особо крупном размере.

В органах ФСИН Александр Бурлачко работал с 2000 года, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе главного управления ведомства по Ростовской области.

«Нарушения в его работе выявлены при участии сотрудников управления собственной безопасности ГУ ФСИН. Бурлачко был уволен в 2022 году», — рассказали в ведомстве.

Дело в отношении Александра Бурлачко — не первый случай уголовного преследования руководителей расположенных на территории Ростовской области учреждений ФСИН. За последние несколько лет были осуждены еще несколько руководителей колоний.

Год назад Новочеркасский городской суд осудил за растрату и злоупотребление полномочиями Алексея Родина, возглавлявшего ИК №14 в 2021-2022 годах. По версии следствия, он организовал демонтаж и вывез из колонии металлическую напольную плитку. Вместе с сообщником они выручили от ее продажи 1,3 млн руб. Алексей Родин был приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб. В феврале этого года Ростовский облсуд оставил ему приговор без изменения, однако в июне Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) признал наличие у Родина статуса ветерана боевых действий смягчающим наказанием и уменьшил срок лишения свободы до трех лет шести месяцев, сумму штрафа – до 200 тыс. руб.

В августе 2022 года кассационная инстанция утвердила приговор, которым бывший начальник исправительной колонии №15 в Батайске Александр Никифоров был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 70 тыс. руб. В суде было установлено, что начальник колонии с 2016 по 2019 год принуждал заключенного и его супругу покупать за их счет строительные материалы и инструменты для ремонта помещений колонии. Нанесенный потерпевшим ущерб составил 235 тыс. руб.

В январе 2023 года экс-начальника исправительной колонии №5 в Константиновске Антона Белова суд приговорил к двум годам условно, признав виновным по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). Суд установил, что Белов в 2021 году организовал на территории колонии производство холодного оружия и сувениров. «За изготовление и продажу изделий бывший начальник получил от заказчика денежные средства в сумме более 375 тыс. руб., однако внес на расчетный счет исправительного учреждения только часть полученных средств, остальной суммой он распорядился по собственному усмотрению», — сообщала пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области.

В августе текущего года бывший начальник исправительной колонии №1 в Зверево Алексей Черных получил четыре года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст.285.4 УК РФ). По версии следствия, в 2017–2018 годах он поручал членам комиссии по проведению госзакупок фальсифицировать результаты торгов в пользу Зверевского мясокомбината, который принадлежал его знакомым. Госзакупки были проведены на заведомо невыгодных для учреждения условиях, поскольку стоимость продуктов была завышена, причиненный бюджету ущерб был оценен в 7,8 млн руб.

Кристина Федичкина