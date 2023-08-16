Суд в Ростове заменил экс-начальнику ИК-1 штраф на четыре года колонии

Ростовский областной суд изменил приговор Красносулинского районного суда по делу бывшего начальника исправительной колонии № 1 Алексея Черных. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Алексею Черныху назначено четыре года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст.285.4 УК РФ). Кроме того, он лишен права занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет после освобождения.

По версии следствия, Алексей Черных в 2017–2018 годах поручал членам комиссии по проведению госзакупок фальсифицировать результаты торгов в пользу Зверевского мясокомбината, который принадлежал его знакомым. Госзакупки были проведены на заведомо невыгодных для учреждения условиях, поскольку стоимость продуктов была завышена, считают следователи. Причиненный бюджету ущерб оценивается в 7,8 млн руб.

В мае Красносулинский райосуда назначил экс-начальнику колонии штраф в размере его зарплаты за один год, то есть в сумме 572 тыс руб. Прокуратура обжаловала приговор, попросив апелляционную инстанцию ужесточить наказание.

Кристина Федичкина