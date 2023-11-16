Володин предложил привязать ставку по ипотеке к средней зарплате в регионе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Центробанку (ЦБ) привязать ставку по ипотеке к средней зарплате по региону. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о готовности обсудить этот вопрос вместе с правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя и председатель Госдумы Александр Жуков (слева) и Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя и председатель Госдумы Александр Жуков (слева) и Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В регионах процент, безусловно, должен быть другим. Он должен быть выше в тех регионах, где средняя заработная плата выше. А там, где средняя зарплата ниже, соответственно он должен быть ниже»,— сказал господин Володин после выступления главы Центробанка на пленарном заседании Госдумы.

Вячеслав Володин предположил, что дифференциация ставок по ипотеке позволит гражданам «более активно участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ», а также обеспечит равный доступ денежных средств по ипотечным программам. От нижней палаты парламента, по его словам, к работе подключится профильный комитет во главе с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым.

Эльвира Набиуллина поддержала адресность ипотеки. Еще одним критерием дифференциации, по ее словам, может стать разрыв цен на первичном и вторичном рынке жилья, который «в целом по стране составляет 42%».

На пленарном заседании в Госдуме глава Центробанка сообщила, что цены на новостройки за три года увеличились на 90%. Рост ипотечного портфеля российских банков составил 32% за год.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Новостройки отходят от ажиотажа».

Петр Бузлаев