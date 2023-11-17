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Валерий Ничушкин вернул время и место

Форвард снова стал одним из лидеров «Колорадо»

В одного из самых заметных российских хоккеистов в чемпионате НХЛ в ноябре превратился Валерий Ничушкин. Форвард «Колорадо Эвеланш», который исчез из команды весной по ходу стартового раунда play-off после загадочного инцидента, вернул прежний тонус и, играя в ударном звене клуба, показывает чрезвычайно высокую результативность.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) в минувших пяти матчах набрал пять очков, забив четыре гола

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) в минувших пяти матчах набрал пять очков, забив четыре гола

Фото: Reuters

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) в минувших пяти матчах набрал пять очков, забив четыре гола

Фото: Reuters

В рамках очередного дня регулярного чемпионата НХЛ состоялся матч, в котором «Колорадо Эвеланш», входящий в число безусловных фаворитов сезона, разгромил «Анахайм Дакс» со счетом 8:2. Одним из главных его действующих лиц оказался забросивший две шайбы форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. С этим хоккеистом связана загадочная история, случившаяся минувшей весной.

В позапрошлом сезоне Ничушкин — хоккеист со сложной биографией, полной взлетов и падений — совершил прорыв. Он превратился в ведущего нападающего мощного клуба и вместе с ним взял Кубок Стэнли, заслужив восторженные отзывы от экспертов. Ничушкин показал себя чрезвычайно разносторонним хоккеистом, который хорош во многих игровых аспектах: борется в углах площадки и на пятачке, отрабатывает в защите и при этом достаточно результативен. Триумфальный для «Колорадо» play-off россиянин завершил, имея в активе 15 очков в 20 матчах.

В сезоне следующем он очутился в центре внимания уже совсем по иной причине. Валерий Ничушкин снова классно играл в регулярном чемпионате, и от него ждали такой же продуктивности в play-off. В стартовом его раунде «Колорадо» достался считавшийся явным аутсайдером пары «Сиэтл Кракен». И перед третьим матчем серии фамилия Ничушкина вдруг исчезла из заявки клуба.

Потом, в том числе из полицейских отчетов, стало ясно, что исчезновение российского форварда было следствием странного инцидента в гостинице, где остановились хоккеисты «Колорадо» перед выездной встречей. В нее вызвали полицию. Она обнаружила в номере Ничушкина женщину, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что именно произошло в тот вечер, до сих пор неизвестно. Сам Ничушкин, которому никаких обвинений не предъявляли, на вопросы по поводу того ЧП отвечать отказывался. «Колорадо» же, лишившись форварда, серию в итоге сенсационно проиграл.

Валерий Ничушкин перед новым чемпионатом в состав вернулся. Правда, некоторое время казалось, будто инцидент в Сиэтле все-таки сказался на его статусе в команде. В начале первенства он проводил на льду чуть меньше времени, чем привык, часто проводил его в третьем-четвертом звеньях, а его результативность упала.

Но, похоже, версия насчет чего-то вроде наказания для Ничушкина все-таки оказалась ложной. По крайней мере, в ноябре он предстал хоккеистом в замечательном тонусе. В минувших пяти матчах, считая матч против «Анахайма», Ничушкин набрал пять очков, забив четыре гола. Из российских форвардов НХЛ столь же горячи на излете осени, пожалуй, лишь Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг», располагающиеся вплотную к верхушке бомбардирской гонки. При этом играет Ничушкин уже не в нижних звеньях, а в основном в звене ударном — с суперзвездами Нейтаном Маккинноном и Микко Рантаненом, а его игровое время резко увеличилось. В двух последних встречах — с «Сиэтлом» и «Анахаймом» — оно зашкалило за 21 минуту. Причем, кажется, во многом благодаря его трансформации «Колорадо», занимающий второе место в Центральном дивизионе вслед за «Даллас Старс», опять стал похож на бесспорного претендента на Кубок Стэнли.

Алексей Доспехов

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