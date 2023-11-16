Прибыль МТС в третьем квартале снизилась на 27,1% год к году

Сотовый оператор МТС (MOEX: MTSS) нарастил выручку в третьем квартале текущего года до 159,7 млрд руб., что на 16% превышает показатели аналогичного периода 2022 года, следует из отчетности. Между тем чистая прибыль по МСФО составила 9 млрд руб., снизившись на 27,1% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечается в пресс-релизе МТС, консолидированная выручка увеличилась на фоне роста доходов всех бизнес-направлений. OIBDA увеличилась на 0,6%, до 60,8 млрд руб., за счет результатов отдельных направлений. Так, рост доходов от услуг связи в третьем квартале составил 7,4% год к году — объем увеличился до 112,4 млрд руб. Абонентская база увеличилась до 80,8 млн.

Выручка ГК МТС за девять месяцев 2023 года увеличилась на 12,2%, до 446 млрд руб., а чистая прибыль за этот же период составила 38,5 млрд руб. (+41,8% год к году). МТС объяснила рост восстановлением продаж в розничном бизнесе, увеличением розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов в финтехе, развитием рекламного бизнеса.

Подробнее о деятельности МТС — в материале «Ъ» «С мачтой о чем-то большем».

Лусине Баласян