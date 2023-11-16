Госдума одобрила в первом чтении увеличение визового сбора с граждан ЕС

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает увеличить визовые сборы с граждан стран Евросоюза, а также Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В случае принятия закона стоимость российских виз для граждан этих стран увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300, а доходы России от выдачи виз вырастут в 2,8 раза, сообщила пресс-служба Госдумы.

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Законопроект также предлагает ограничить безвизовый въезд европейских дипломатов и упразднить визовые преференции для членов делегаций, национальных правительств, парламентов, конституционных и верховных судов, а также журналистов из стран Европы.

При этом пресс-служба отметила, что возможность получения виз без оформления приглашений в МВД РФ в случае принятия закона сохранится у предпринимателей; лиц, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности; участников спортивных мероприятий и программ обмена между породненными городами; школьников; студентов; аспирантов, направляющихся на учебу и стажировку; близких родственников граждан стран Европы, проживающих на территории РФ; водителей-дальнобойщиков.

Законопроект о повышении визовых сборов и об отмене визовых льгот для въезжающих в РФ граждан стран Европы в начале октября внес МИД России. 22 октября директор консульского департамента МИДа Алексей Климов заявил, что Россия за девять месяцев 2023 года выдала 225 тыс. виз всех категорий в странах Европы. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом выдача туристических виз выросла на 57%, до 141 тыс.

Эрдни Кагалтынов