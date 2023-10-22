Выдача виз в Россию в Европе сократилась на 10%

Россия за девять месяцев 2023 года выдала 225 тыс. виз всех категорий в странах Европы, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов «РИА Новости». Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Выдача туристических виз выросла на 57%, до 141 тыс.

Господин Климов отметил, что показатели далеки от допандемийных. В 2019 году за девять месяцев было выдано 1,65 млн виз, в том числе 1,1 млн туристических.

С 1 августа Россия запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 стран, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, а также страны Евросоюза. Ее стоимость составляет $52.

Министерство иностранных дел РФ в начале октября внесло в правительство законопроект о повышении визовых сборов и об отмене визовых льгот для въезжающих в РФ граждан стран Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Стоимость виз увеличится с ранее установленных €35–70 (примерно $37–73) до $50–300 в зависимости от срочности и кратности.

Леонид Уварчев