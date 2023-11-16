Глава МИД Чехии назвал заморозку российского имущества соответствующей закону

Глава МИД Чехии Ян Липавский прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о незаконности заморозки российской собственности в стране. По словам чешского политика, заморозка активов является законным шагом и соответствует закону о санкциях. Господин Липавский также добавил, что для защиты этого решения есть средства правовой защиты в МИДе или в суде. Об этом сообщило агентство CTK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Липавский

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ян Липавский

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вчера, 15 ноября, Ян Липавский заявил о внесении в чешский санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», управляющего российскими объектами недвижимости за рубежом. Глава МИДа подчеркнул, что ограничения не затронут объекты дипломатической миссии РФ, такие как российское посольство или резиденция российского посла.

По словам Дмитрия Пескова, санкции, наложенные на «Госзагрансобственность», абсолютно противозаконны с точки зрения международного права. Господин Песков заявил, что российское правительство изучает ситуацию и не исключает ответные шаги в случае заморозки собственности.

Ранее премьер-министр Петр Фиала сообщал в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что Чехия будет добиваться санкций против госимущества РФ на европейском уровне. Согласно заявлению политика в X, Чехия попытается убедить другие государства ЕС также заморозить активы ФГУП «Госзагрансобственность».

Из-за санкции было заморожено около $300 млрд резервов России. По данным Банка России, в конце 2022 года в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн руб. Летом 2023 года Еврокомиссия собиралась внести предложение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины, однако позднее в Евросоюзе заявили, что не существует законных оснований для полной конфискации замороженных российских активов.

Подробнее о судьбе замороженных российских активов — в материале «Ъ» «Республиканцы предлагают Украине замороженное».

Арсений Пушкин