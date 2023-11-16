«Циан»: цены на новостройки в Нижнем Новгороде выросли на 28% за год
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода в ноябре увеличилась на 3,2% за месяц и достигла 176,6 тыс. руб., подсчитали аналитики «Циан». К ноябрю 2022 года цены выросли на 28%.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в ноябре выросла на 2,4% за месяц, до 159,7 тыс. руб. за кв. м. За год стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья увеличилась во всех мегаполисах страны, кроме Самары: там зафиксировано снижение на 4%, до 110,7 тыс. руб.
Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России
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Источник: данные «Циан.Аналитики»
Эксперты рынка недвижимости отмечают, что продажи в ноябре заметно выше ожиданий и пока у застройщиков нет необходимости дополнительно стимулировать покупателей.
16 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цены на новостройки за три года увеличились на 90%, а рост ипотечного портфеля российских банков составил 32% за год.