«Циан»: цены на новостройки в Нижнем Новгороде выросли на 28% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода в ноябре увеличилась на 3,2% за месяц и достигла 176,6 тыс. руб., подсчитали аналитики «Циан». К ноябрю 2022 года цены выросли на 28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в ноябре выросла на 2,4% за месяц, до 159,7 тыс. руб. за кв. м. За год стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья увеличилась во всех мегаполисах страны, кроме Самары: там зафиксировано снижение на 4%, до 110,7 тыс. руб.

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Локация Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м) Динамика ( %) Ноябрь 2022 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 За месяц За год Москва 320,1 337,5 342,7 1,50% 7% Санкт-Петербург 235,6 248,1 252,2 1,70% 7% Казань 179 198,8 200,3 0,80% 12% Нижний Новгород 137,5 171,2 176,6 3,20% 28% Краснодар 133,8 166,5 169,5 1,80% 27% Новосибирск 125 139,7 144,9 3,70% 16% Екатеринбург 120,9 138 141,9 2,80% 17% Омск 115,3 133,4 137,4 3,00% 19% Челябинск 87,4 124,7 133,8 7,30% 53% Красноярск 114,1 126,4 134,8 6,60% 18% Уфа 123,6 134,7 133,8 -0,70% 8% Ростов-на-Дону 120,1 125,8 129,3 2,80% 8% Пермь 107,8 120,6 121,1 0,40% 12% Волгоград 91 109,9 114,8 4,50% 26% Самара 114,8 108,1 110,7 2,40% -4% Воронеж 99,9 100 104,1 4,10% 4% Московская область 163,5 176,8 177,9 0,60% 9% Ленинградская область 148,1 148,4 148,3 -0,10% 0% Открыть в новом окне Источник: данные «Циан.Аналитики»

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что продажи в ноябре заметно выше ожиданий и пока у застройщиков нет необходимости дополнительно стимулировать покупателей.

16 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цены на новостройки за три года увеличились на 90%, а рост ипотечного портфеля российских банков составил 32% за год.

Елена Ковалева