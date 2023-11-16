«Аэроэкспресс» повысит тарифы с 1 декабря

Московский «Аэроэкспресс» повысит стоимость проезда в поездах и автобусах с 1 декабря. Рост цен связан увеличением уровня инфляции и ростом цен на эксплуатацию подвижных составов, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стоимость тарифов с 1 декабря на поезда и автобусы «Аэроэкспресс» увеличится:

«Стандарт» (покупка билета «на сегодня») — с 500 руб. до 550 руб.,

«Стандарт» (покупка билета заранее) — с 475 руб. до 500 руб.,

«Автобус Домодедово» — с 250 руб. до 300 руб.

Также будут проиндексированы тарифы на поезда «Аэроэкспресс» «Стандарт Туда – Обратно», «Семейный Туда — Обратно», «Бизнес» и «Бизнес Туда — Обратно».

Повышение цен не затронет тарифы группы «Подписка» и абонементы, кроме абонемента на 15 суток. Также не изменится стоимость поездки на экспресс-автобусах № 1195 от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и обратно: 300 рублей – в одной сторону, 500 рублей – туда и обратно. Последний раз «Аэроэкспресс» поднимал тарифы с 1 октября 2022 года.

В Москве с 15 октября повысилась стоимость проезда на общественном транспорте. Разовая поездка по карте «Тройка» подорожала с 50 руб. до 54 руб., а при входе по биометрии — с 46 руб. до 50 руб. Отмечается, что стоимость тарифов на транспорт несмотря на повышение отстает от инфляции на 40% с 2011 года.

Подробнее — в материале «Тарифы позвали в дорогу».

Александра Горошилова