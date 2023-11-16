Аналитика Yota: Пермский край вошел в топ-20 рейтинга регионального инвестора

Число пользователей российских инвестиционных приложений в Пермском крае увеличилось на 18% за год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа Big data за 2022 и 2023 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным мобильного оператора, интерес пермяков к популярным инвестиционным приложениям растет. Пермский край занимает 19-ю строку рейтинга, который показывает, в каких регионах живут наиболее активные пользователи таких сервисов. Средний трафик на одного абонента составляет чуть более 18 Мб. «Рейтинг регионального инвестора» возглавила Костромская область (35 Мб), далее идут Курганская область (34 Мб) и Ямал (23 Мб).

«Тинькофф Инвестиции» остаются лидером рынка по числу пользователей и объему трафика. За минувший год аудитория сервиса в Пермском крае выросла на 38%.

Исследование выявило и общероссийскую тенденцию: заметно возрос интерес людей к большинству популярных инвестиционных приложений. Наибольшую динамику показал сервис «Газпромбанк Инвестиции», трафик которого за год увеличился в 2,3 раза. В то же время мобильный трафик приложения “Freedom 24” вырос на 70%, а «Альфа-Капитала» – на 60%. При этом у ряда сервисов наблюдается падение числа пользователей в сравнении с 2022 годом. Так, аудитория «ВТБ Мои инвестиции» за год сократилась на 55%, «Открытие Инвестиции» – на 48%.

Инвестиционными приложениями в основном пользуются люди старше 26 лет (87% всех пользователей). Они же обеспечили основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и даже снижается: трафик, который генерируют пользователи от 16 до 25 лет, за год упал на 8%.

Мужчины составляют наибольшую долю (61%) пользователей инвестиционных приложений и генерируют 74% трафика в этом сегменте. При этом в 2023 году трафик женской аудитории вырос почти на четверть, а мужской – всего на 9%. Приложением с самыми активными пользовательницами оказался «Газпромбанк Инвестиции».

ПАО «Мегафон»