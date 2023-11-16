Кассовые сборы российских фильмов выросли в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом

Кассовые сборы кинопроката в России к 15 ноября достигли 35 млрд руб., при этом российское кино принесло прокату 25,1 млрд руб. Прибыльность отечественного проката в этом году в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Директор Фонда кино представил эти данные в презентации на «Санкт-Петербургском международном культурном форуме». Объем кассовых сборов кинопроката в России в этом году по сравнению с 15 ноября 2021 годом не изменился. Однако если в 2021 году доля российского кино составляла 9,5 млрд руб., то в 2023 году она увеличилась до 25,1 млрд руб.

«Когда мы говорим о том, что топливом для развития национального кинопроката, топливом для развития национальной кинодистрибуции является Голливуд или крупные релизы, то вот интересная иллюстрация того, за счет чего может жить национальный прокат и влияет ли это на его объемы»,— добавил директор Фонда кино. По мнению Федора Соснова, эти данные доказывают, что российский кинематограф может существовать и без западных релизов.

Согласно прогнозу главы ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, по итогам года российские кинотеатры могут собрать 35 млрд руб., при этом 75% сборов обеспечат российские фильмы. Кинорежиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук говорил, что из-за «беспрецедентного количества киносъемок» в российском кинематографе наблюдается серьезный кадровый голод.

Почему прокатчики считают рост сборов недостаточным — в материале «В кинотеатрах показались зрители».

Анастасия Ларина