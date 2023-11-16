Руперт Мердок официально покинул пост главы правления News Corporation

Вчера, 15 ноября, вечером австралийский и американский медиамагнат Руперт Мердок официально покинул пост председателя совета директоров созданной им медиакорпорации News Corporation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руперт Мердок в 2016 году

Фото: Stefan Wermuth / Reuters Руперт Мердок в 2016 году

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

О планах господина Мердока уйти в отставку, став почетным главой правления, стало известно в сентябре. Таким образом, 92-летний предприниматель передал управление компанией своему сыну Лаклану Мердоку. Господин Мердок основал News Corp. в 1979 году, объединив приобретенные им ранее издания в Австралии, Великобритании и США. В 2013 году актив был разделен на две части: одна из них объединила все издательские активы — News Corp., вторая, Fox Corporation (тогда 21st Century Fox),— активы индустрии развлечений, включая кинокомпании.

У Руперта Мердока, чье состояние сейчас оценивается в $17,7 млрд, шестеро детей. Почти всем он успел подобрать должности в своей медиаимперии. Лаклан Мердок стал преемником отца на посту гендиректора News Corp. и Fox Corp. Джеймс Мердок возглавляет подразделение News Corp., отвечающее за рынки Европы и Азии. Кроме того, акционерный устав формально публичной компании News Corp. составлен таким образом, чтобы у семьи Мердока оставалось большинство голосов на собрании акционеров и в совете директоров.

Как сын репортера Руперт Мердок построил свой медиахолдинг с телеканалом и таблоидами — читайте в материале «Ъ».

Евгений Хвостик