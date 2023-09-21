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Руперт Мердок покинул посты главы совета директоров Fox Corp и News Corp

Руперт Мердок уходит с поста главы совета директоров медиакорпораций Fox Corporation и News Corporation. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщила News Corp. Теперь совет директоров News Corp возглавит его сын Лаклан Мердок. В Fox Corp он уже был главой совета директоров с исполнительными функциями. Сам Руперт Мердок, которому в нынешнем году исполнилось 92 года, будет почетным главой совета директоров обеих корпораций.

Руперт Мердок

Руперт Мердок

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Руперт Мердок

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

The Wall Street Journal — она принадлежит News Corp — в связи с уходом господина Мердока со своих постов написала о нем как об одном из немногих медиамагнатов, «которые сформировали современную эру медиа». «Он пользовался влиянием в политических и финансовых кругах, заслужив признание от своих сторонников и порицание критиков»,— пишет газета.

Господин Мердок основал News Corp в 1979 году, объединив в ней довольно многочисленные издания в Австралии, Великобритании и США, уже принадлежавшие ему на тот момент. В 2013 году актив был разделен на две части: одна из них объединила все издательские активы — News Corp., вторая, Fox Corporation (тогда 21st Century Fox),— активы индустрии развлечений, включая кинокомпании. В прошлом году американские СМИ писали о том, что господин Мердок рассматривает возможность снова объединить их в одну компанию. Однако в итоге он отказался от этого намерения.

News Corp в числе прочего владеет Dow Jones & Company (издатель The Wall Street Journal), News UK (издатель британских The Sun и The Times), News Corp Australia, книжным издательством HarperCollins. Fox Corp в ее нынешнем виде была создана в 2019 году: тогда Disney купила основную часть 21st Century Fox. А оставшиеся активы, в том числе телеканалы Fox News, Fox Sports и др., вошли в Fox Corp.

Как сын репортера Руперт Мердок построил свой медиахолдинг с телеканалом и таблоидами — в материале «Ъ».

Яна Рождественская

Фотогалерея

«Бизнес — это война»: жизнь и карьера Руперта Мердока

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Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Фото: AP

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Фото: AP / Howard

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Фото: AP / Fred Jewell

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

Фото: AP / Martin Cleaver

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

Фото: Reuters

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон

Фото: Reuters / Olivia Harris

Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Фото: AP / Sang Tan

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

Фото: Reuters

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд&lt;br> На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа)

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд
На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа)

Фото: Reuters

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Руперт Мердок родился 11 марта 1931 года в Мельбурне в семье известного австралийского журналиста и владельца газеты The News Кейта Мердока. Получив образование в Оксфорде, 21-летний Руперт вернулся на родину и занялся семейным бизнесом, который достался ему после смерти отца. В то время газета была на грани банкротства, однако молодой предприниматель сумел в короткий срок сделать ее прибыльной

Фото: AP

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Фото: AP / Howard

Первой женой Руперта Мердока в 1956 году стала стюардесса Патриция Букер. В 1967-м они развелись и бизнесмен женился на журналистке Анне Торв (на фото), с которой познакомился во время интервью. За 32 года в браке у пары родились трое детей. После развода в 1999 году суд обязал Мердока выплатить бывшей супруге $1,7 млрд

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Телевидением Руперт Мердок занялся в 1985 году, купив сразу семь телевизионных станций в США за $2 млрд. В том же году магнат приобрел 50% акций кинокомпании 20st Сentury Fox, вскоре заработала его собственная Fox Broadcasting Company. Привлечь аудиторию Мердок старался прежними методами — транслируя скандалы, насилие, эротику

Фото: AP / Fred Jewell

В 1989 году магнат вышел на рынок спутникового телевидения, создав в Великобритании спутниковый канал Sky Television. Несмотря на то, что в первые годы существования канал был убыточным, Мердок активно переманивал клиентов у конкурирующих фирм. Вскоре Sky объединилась на условиях Мердока с конкурентом — British Satellite Broadcasting

Фото: AP / Martin Cleaver

В 2007 году медиамагнат приобрел компанию Dow Jones, которой среди прочего принадлежит издание The Wall Street Journal. Сумма сделки составила $5,7 млрд. Опасаясь возможного вмешательства в редакционную политику газеты, сотрудники WSJ сумели добиться внесения в сделку пункта о независимости издания

Фото: Reuters

В 2011 году издание News of the World Руперта Мердока оказалось в центре скандала. Журналистов таблоида обвинили в прослушке телефонных разговоров многих британских знаменитостей. По делу проходили более 100 человек. Среди прочих на скамье подсудимых оказались руководители издательства News International и еженедельника News of the World Ребекка Брукс (на фото справа) и Энди Коулсон

Фото: Reuters / Olivia Harris

Жертвами прослушки News of the World стали актеры Джуд Лоу, Сиенна Миллер, Хью Грант и многие другие. Всего от неправомерных действий журналистов пострадали более 800 человек. В итоге Руперт Мердок закрыл издание. Последний его номер в июле 2011 года вышел тиражом в 4,5 млн экземпляров — на 70% больше обычного

Фото: AP / Sang Tan

В 2016 году Руперт Мердок женился на бывшей супермодели Джерри Холл. Для 84-летнего медиамагната эта свадьба стала четвертой по счету. Мердок — отец шестерых детей от предыдущих браков, а Холл воспитывает четырех детей от музыканта Мика Джаггера. Руперт Мердок и Джерри Холл развелись в 2022 году

Фото: Reuters

В 2019 году Disney закрыла сделку по покупке активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox за $71 млрд. В настоящее время магнат остается председателем правления медиахолдингов News Corp и Fox Corporation, учрежденного после продажи 21st Century Fox. По данным на март 2023 года, Forbes оценивает личное состояние Руперта Мердока в $17,3 млрд
На фото: c 45-м президентом США Дональдом Трампом (слева) и бывшим премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом (справа)

Фото: Reuters

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