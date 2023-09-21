Руперт Мердок покинул посты главы совета директоров Fox Corp и News Corp

Руперт Мердок уходит с поста главы совета директоров медиакорпораций Fox Corporation и News Corporation. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщила News Corp. Теперь совет директоров News Corp возглавит его сын Лаклан Мердок. В Fox Corp он уже был главой совета директоров с исполнительными функциями. Сам Руперт Мердок, которому в нынешнем году исполнилось 92 года, будет почетным главой совета директоров обеих корпораций.

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Фото: Stefan Wermuth / Reuters Руперт Мердок

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

The Wall Street Journal — она принадлежит News Corp — в связи с уходом господина Мердока со своих постов написала о нем как об одном из немногих медиамагнатов, «которые сформировали современную эру медиа». «Он пользовался влиянием в политических и финансовых кругах, заслужив признание от своих сторонников и порицание критиков»,— пишет газета.

Господин Мердок основал News Corp в 1979 году, объединив в ней довольно многочисленные издания в Австралии, Великобритании и США, уже принадлежавшие ему на тот момент. В 2013 году актив был разделен на две части: одна из них объединила все издательские активы — News Corp., вторая, Fox Corporation (тогда 21st Century Fox),— активы индустрии развлечений, включая кинокомпании. В прошлом году американские СМИ писали о том, что господин Мердок рассматривает возможность снова объединить их в одну компанию. Однако в итоге он отказался от этого намерения.

News Corp в числе прочего владеет Dow Jones & Company (издатель The Wall Street Journal), News UK (издатель британских The Sun и The Times), News Corp Australia, книжным издательством HarperCollins. Fox Corp в ее нынешнем виде была создана в 2019 году: тогда Disney купила основную часть 21st Century Fox. А оставшиеся активы, в том числе телеканалы Fox News, Fox Sports и др., вошли в Fox Corp.

Как сын репортера Руперт Мердок построил свой медиахолдинг с телеканалом и таблоидами — в материале «Ъ».

Яна Рождественская