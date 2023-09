Руперт Мердок покинул посты главы совета директоров Fox Corp и News Corp

Через некоторое время Руперт Мердок начал скупать небольшие австралийские газеты, превращая их в желтую прессу по принципу трех «С» (секс, скандалы, спорт). В конце 1960-х Мердок вышел на британский рынок, купив сначала популярный таблоид News of the World, а затем газету The Sun, которая при тираже 600 тыс. экземпляров приносила $5 млн ежегодных убытков. Вскоре на ее страницах появились полуобнаженные девушки, а тираж достиг 4 млн экземпляров. В 1970-е Мердок купил издания The Daily Telegraph, The New York Post, New York Magazine и другие

Фото: AP / Howard