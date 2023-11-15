Водитель, утопивший машину в Адыгее, признал вину

Водителя из станицы Ханской, который допустил падение машины с обрыва в реку Белая, допросили в качестве обвиняемого. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее, мужчина признал вину.

За ДТП, в котором погибли женщина и ребенок, ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ночью 13 ноября в районе Майкопа Chevrolet Niva упала с обрыва в реку Белая. В машине находились пять человек. Водитель и двое детей смогли выбраться, а женщина и ее 10-летний сын остались в авто. Утром 14 ноября спасатели нашли в реке машину, а позже тело женщины. Мальчик, которого унесло течением, до сих пор не найден. Его поиски продолжатся утром 16 ноября.

Водитель иномарки в момент происшествия был пьян. Днем 15 ноября на него завели уголовное дело.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram