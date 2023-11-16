Володин рекомендовал депутатам пройтись по «наливайкам» в регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами на региональной неделе отправиться с проверкой по «наливайкам» в регионах, чтобы самим выяснить, какие проблемы эти заведения доставляют местным жителям. О предложении спикера сообщила пресс-служба Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета ГД России по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель фракции «Единая Россия» в ГД России Владимир Васильев, Вячеслав Володин и министр финансов России Антон Силуанов (слева направо)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета ГД России по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель фракции «Единая Россия» в ГД России Владимир Васильев, Вячеслав Володин и министр финансов России Антон Силуанов (слева направо)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению Вячеслава Володина, необходимо полностью запретить «наливайки». «Речь не идет об ущемлении прав бизнеса. Здесь серые схемы, контрафакт, попытка получить доходы за счет здоровья людей»,— отметил он. Представителям министерств, которые выступают против предложенных поправок, спикер предложил пройтись по подобным заведениям в регионах. «В тени кабинетов иногда жизнь видится иначе, поэтому надо спускаться на землю и почувствовать там обстановку и эти проблемы»,— добавил он.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») выразил надежду на то, что его коллеги-депутаты «исчерпывающе подойдут» к контролю за работой наливаек. «И уже к принятию закона у нас будет полный мониторинг по регионам: где проблема ярко выражена. Для дальнейшей точечной работы с региональными властями»,— написал он у себя в Telegram. Региональная неделя депутатов Госдумы начинается с 20 ноября.

13 ноября группа депутатов внесла в Госдуму поправки, которые разрешают региональным властям запрещать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях общественного питания в многоквартирных домах. Сейчас для продажи такой продукции в подобных заведениях отдельная лицензия не требуется. Например, в столице из 2,2 тыс. объектов общепита в зданиях многоквартирных домов только 70 имеют лицензии на продажу алкоголя.

Анастасия Ларина