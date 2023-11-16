МВД России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий объявлен в России в розыск по уголовной статье, следует из базы Министерства внутренних дел РФ.
Андрей Парубий в 2019 году
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
6 октября Следственный комитет России заочно предъявил Андрею Парубию обвинения. По версии ведомства, в результате управленческих решений экс-секретаря СНБО в 2014 году были осуществлены многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, в результате чего погибло и пострадало более 1,2 тыс. человек.
52-летний Андрей Парубий был секретарем СНБО с 27 февраля по 7 августа 2014 года. С 2014 по 2016 год он был заместителем председателя Верховной рады. В 2016 году стал председателем украинского парламента, занимал эту должность до 2019 года. С 2007 года является народным депутатом Украины. Сейчас он представляет партию «Европейская солидарность».
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