МВД России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий объявлен в России в розыск по уголовной статье, следует из базы Министерства внутренних дел РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Парубий в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Парубий в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

6 октября Следственный комитет России заочно предъявил Андрею Парубию обвинения. По версии ведомства, в результате управленческих решений экс-секретаря СНБО в 2014 году были осуществлены многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, в результате чего погибло и пострадало более 1,2 тыс. человек.

52-летний Андрей Парубий был секретарем СНБО с 27 февраля по 7 августа 2014 года. С 2014 по 2016 год он был заместителем председателя Верховной рады. В 2016 году стал председателем украинского парламента, занимал эту должность до 2019 года. С 2007 года является народным депутатом Украины. Сейчас он представляет партию «Европейская солидарность».

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