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СКР обвинил генпрокурора и экс-секретаря Совбеза Украины в обстрелах Донбасса

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел выездное совещание в Луганске. На нем глава СКР заслушал доклады о результатах расследования преступлений, совершенных в Донбассе, передает пресс-служба СКР.

Александр Бастрыкин (в центре) во время совещания в Луганске

Александр Бастрыкин (в центре) во время совещания в Луганске

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета

Александр Бастрыкин (в центре) во время совещания в Луганске

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета

По итогам совещания СКР заочно предъявил обвинения бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. «В результате их управленческих решений подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. В результате чего погибло и пострадало более 1200 человек»,— сообщили в СКР.

Помимо этого, заочно предъявлено обвинение главному инженеру—замкомандира войсковой части ВСУ Сергею Бурковскому. Он допустил жестокое отношение к пленным бойцам российской армии. Он объявлен в розыск. Также завершено расследование в отношении украинского военного Дмитрия Шалара, который в марте 2022 года, по версии российского следствия, совместно с сослуживцами в Мариуполе расстрелял два автомобиля с мирными жителями. Тогда погибли четыре человека.

СКР отчитался о собранных доказательствах в отношении 204 иностранных наемников. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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