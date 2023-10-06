СКР обвинил генпрокурора и экс-секретаря Совбеза Украины в обстрелах Донбасса

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел выездное совещание в Луганске. На нем глава СКР заслушал доклады о результатах расследования преступлений, совершенных в Донбассе, передает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин (в центре) во время совещания в Луганске

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Александр Бастрыкин (в центре) во время совещания в Луганске

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета

По итогам совещания СКР заочно предъявил обвинения бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. «В результате их управленческих решений подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. В результате чего погибло и пострадало более 1200 человек»,— сообщили в СКР.

Помимо этого, заочно предъявлено обвинение главному инженеру—замкомандира войсковой части ВСУ Сергею Бурковскому. Он допустил жестокое отношение к пленным бойцам российской армии. Он объявлен в розыск. Также завершено расследование в отношении украинского военного Дмитрия Шалара, который в марте 2022 года, по версии российского следствия, совместно с сослуживцами в Мариуполе расстрелял два автомобиля с мирными жителями. Тогда погибли четыре человека.

СКР отчитался о собранных доказательствах в отношении 204 иностранных наемников. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова