МГИМО сообщил об увольнении замдекана журфака по собственному желанию после приглашения Урганта
МГИМО подтвердил увольнение замдекана журфака после приглашения Урганта
Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе был уволен из вуза по собственному желанию, сообщила пресс-служба МГИМО «Ъ». Он ушел с должности 14 ноября — спустя месяц после того, как пригласил на лекцию телеведущего Ивана Урганта.
Юрий Кобаладзе
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Об увольнении ранее на нынешней неделе сообщили студенты учебного заведения. По данным RT, руководство вуза «было шокировано» решением господина Кобаладзе пригласить телеведущего в вуз. Иван Ургант в своем Telegram-канале охарактеризовал ситуацию словами: «Ах, водевиль, водевиль…».
Юрий Кобаладзе — генерал-майор Службы внешней разведки в отставке. Работал на «Эхе Москвы», в ТАСС и на Гостелерадио.
18 октября депутаты Госдумы попросили проверить Ивана Урганта на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Такая же проверка будет проведена в отношении шоумена Максима Галкина (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), артиста Александра Реввы и ведущего Александра Гудкова.