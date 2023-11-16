МГИМО сообщил об увольнении замдекана журфака по собственному желанию после приглашения Урганта

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе был уволен из вуза по собственному желанию, сообщила пресс-служба МГИМО «Ъ». Он ушел с должности 14 ноября — спустя месяц после того, как пригласил на лекцию телеведущего Ивана Урганта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Кобаладзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Юрий Кобаладзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Об увольнении ранее на нынешней неделе сообщили студенты учебного заведения. По данным RT, руководство вуза «было шокировано» решением господина Кобаладзе пригласить телеведущего в вуз. Иван Ургант в своем Telegram-канале охарактеризовал ситуацию словами: «Ах, водевиль, водевиль…».

Юрий Кобаладзе — генерал-майор Службы внешней разведки в отставке. Работал на «Эхе Москвы», в ТАСС и на Гостелерадио.

18 октября депутаты Госдумы попросили проверить Ивана Урганта на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Такая же проверка будет проведена в отношении шоумена Максима Галкина (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), артиста Александра Реввы и ведущего Александра Гудкова.

Леонид Уварчев