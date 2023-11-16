Песков отказался комментировать слова Байдена о диктаторе Си

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпиня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джо Байден и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Я не стал бы комментировать подобное заявление. Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и РФ. И мы дорожим этими отношениями»,— сказал Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова президента США. Пресс-секретарь добавил, что у него пока нет информации, обсуждали ли Россию на встрече лидеры Китая и США.

Господин Байден на пресс-конференции после встречи с господином Си заявил, что по-прежнему продолжает считать китайского лидера диктатором. По мнению американского президента, тот является таковым, потому что «управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего». Китай назвал заявление безответственным.

Двухсторонние переговоры продолжались в Сан-Франциско около двух часов. Господин Си по итогам встречи выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем. Господин Байден назвал встречу одной из самых конструктивных и продуктивных.

Подробнее о встрече — в материале «В ожидании часа Си».