Суд в Грозном перенес заседание по делу Журавеля из-за неявки имамов

Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение уголовного дела в отношении Никиты Журавеля из-за неявки потерпевших. Никиту Журавеля обвиняют в сожжении Корана у мечети в Волгограде. Потерпевшими являются 13 имамов грозненских мечетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Суд перенес рассмотрение дела на 28 ноября, передает ТАСС.

По версии следствия, Никита Журавель провел в мае акцию с сожжением Корана возле мечети в Волгограде. Как утверждалось, на допросе он признался, что сделал это по указанию украинских спецслужб. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал уголовное дело в Следственное управление СКР по Чечне. В следственном изоляторе Никита Журавель был избит 15-летним сыном главы республики Адамом Кадыровым.

Никиту Журавеля обвиняют по двум статьям: об оскорблении чувств верующих в местах для богослужений и проведения религиозных обрядов и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Подсудимый в октябре на заседании суда частично признал вину. В начале ноября прошло первое заседание, на котором были допрошены свидетели обвинения — имам волгоградской соборной мечети Ильяс Бектемиров и журналист Иван Богданов.

О деле — в материале «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».

Леонид Уварчев