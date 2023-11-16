Суд заочно приговорил Милова к восьми годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии экс-председателя партии «Демократический выбор» и сторонника Алексея Навального Владимира Милова (признан иностранным агентом). Его обвинили в распространении фейков о вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Милов (признан иностранным агентом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Милов (признан иностранным агентом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Владимир Милов с 2021 года находится не в России. В июне 2022 года МВД объявило его в международный розыск. Летом 2023 года Басманный суд заочно арестовал политика по статье о фейках про ВС РФ. Срок заключения для Владимира Милова начнется с момента его прибытия в Россию или экстрадиции.

Владимир Милов был заместителем министра энергетики с мая по октябрь 2002 года. По словам политика, он покинул страну из-за опасений, что его могут арестовать.

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Анастасия Ларина