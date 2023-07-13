Политик Владимир Милов заочно арестован по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя министра энергетики, экс-председателя партии «Демократический выбор» Владимира Милова (признан в России иностранным агентом). Его обвиняют в распространении фейков об армии.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения на два месяца с момента экстрадиции или задержания в РФ, сообщила пресс-служба суда ТАСС. Его обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Господин Милов объявлен в международный розыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Господин Милов занимал пост замминистра энергетики с мая по октябрь 2022 года. Соратник Алексея Навального.

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