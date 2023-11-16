В Самарской области выросли цены на овощи и яйца

Цены на ряд товаров и услуг изменились в Самарской области за минувшую неделю. Больше всего в регионе за этот период подорожали свежие огурцы (на 12,8%; 109 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Также в области за прошедшие семь дней подорожали свежие помидоры (на 7,7%; 194,2 руб. за один кг), куриные яйца (на 4,9%; 95,3 руб. за десяток) и столовая свекла (на 4,6%; 24,5 руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе снизились цены на маргарин (на 2,4%; 213 руб. за один кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,5%; 514,4 руб. за один кг) и морковь (на 1,7%; 30,4 руб. за один кг).

Ранее в Самарской области уже отмечался рост цен на помидоры, лук и яйца. Перед этим стало известно о том, что в регионе показатель инфляции увеличился до 6,22%. Это выше уровня по Приволжскому федеральному округу (5,5%) и России в целом (6%).

Георгий Портнов