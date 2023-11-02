В Самарской области выросли цены на помидоры, лук и яйца

За неделю в Самарской области подорожал ряд товаров. Больше всего за этот период в регионе выросли цены на свежие помидоры (на 8,3%; 161,9 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Также в Самарской области за минувшие семь дней подорожали репчатый лук (на 3,5%; 27,4 руб. за один кг), куриные яйца (на 3,6%; 88,3 руб. за десять штук) и мясные детские консервы (на 2%; более тысячи руб. за один кг). Одновременно с этим в регионе снизились цены на белокочанную свежую капусту (на 5,1%; 25,8 руб. за один кг), свежие огурцы (на 4%; 92,3 руб. за один кг) и вермишель (на 2,2%; 75,1 руб. за один кг).

Ранее стало известно о том, что в Самарской области показатель инфляции увеличился до 6,22%. Это выше уровня по Приволжскому федеральному округу (5,5%) и России в целом (6%).

Георгий Портнов