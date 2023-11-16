В Тюмени в рамках КРТ снесут 300 домов в частном секторе

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в тюменском микрорайоне ДОК снесут 300 частных домов, сообщает 72.ru. Микрорайон на 120 га освоят девелоперы «Брусника», «Страна девелопмент» и «Талан».

По словам замглавы Тюмени Владимира Третьякова, кроме новостроек здесь появятся социальные объекты: восемь детских садов, две школы, поликлиника, пожарное депо, два спортивных объекта и два пункта полиции. При этом часть детсадов разместят на первых этажах домов: «Будет небольшое ноу-хау. Несколько детских садов будут размещены во встроенных помещениях»,— рассказал Владимир Третьяков.

Напомним, в рамках реновации в Тюмени снесут 1 174 домов общей площадью более 100 тыс. кв. м, из них 859 домов частной застройки. Площадь введенного жилья на освободившейся территории должна составить более 1,5 млн кв. м.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте