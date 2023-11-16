В Тюмени в рамках КРТ снесут 300 домов в частном секторе
По программе комплексного развития территорий (КРТ) в тюменском микрорайоне ДОК снесут 300 частных домов, сообщает 72.ru. Микрорайон на 120 га освоят девелоперы «Брусника», «Страна девелопмент» и «Талан».
По словам замглавы Тюмени Владимира Третьякова, кроме новостроек здесь появятся социальные объекты: восемь детских садов, две школы, поликлиника, пожарное депо, два спортивных объекта и два пункта полиции. При этом часть детсадов разместят на первых этажах домов: «Будет небольшое ноу-хау. Несколько детских садов будут размещены во встроенных помещениях»,— рассказал Владимир Третьяков.
Напомним, в рамках реновации в Тюмени снесут 1 174 домов общей площадью более 100 тыс. кв. м, из них 859 домов частной застройки. Площадь введенного жилья на освободившейся территории должна составить более 1,5 млн кв. м.